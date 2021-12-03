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В Москве грабители залезли в таунхаус топ-менеджера и связали его дочь и нянь, но ушли ни с чем

Полиция осмотрела дом и сделала вывод, что воры хотели не ограбить хозяина, а запугать или зло подшутить.

3 декабря, 16:23
<p>Фото © ОK / <a href="https://ok.ru/profile/42830639953/pphotos/881456419665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роберт Топкаев</a></p>

Фото © ОK / Роберт Топкаев

В московское отделение полиции обратился бывший вице-президент инвестиционного департамента А1 (подразделение "Альфа-групп") Роберт Топкаев с историей, которая тянет на сюжет боевика. Он рассказал, что к нему в дом через незапертую дверь зашли неизвестные в балаклавах и, угрожая пистолетами, связали скотчем его семилетнюю дочь и двух нянь — крымчанку и филиппинку, сообщает телеграм-канал SHOT.

Затем, по словам потерпевшего, банда ринулась вскрывать сейф, но что-то пошло не так и этого сделать не удалось, бандюги скрылись через окно на втором этаже. Топкаев отметил, что, когда он вернулся домой, первым делом увидел на полу разбитое стекло от рамки для фото и телефон. А на втором этаже сидели связанные домочадцы. Женщины пошутили, что они просто играют, чтобы не пугать ребёнка.

Правоохранители осмотрели дом и сделали вывод, что грабители особо и не старались что-то украсть. Они разворошили ящик с драгоценностями, но ушли ни с чем. Сейчас рассматривается версия, что Топкаева хотели припугнуть или зло над ним подшутить. Сейчас разбойников ищут.

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Ранее Лайф писал, что неизвестные ограбили банк в Екатеринбурге на несколько миллионов рублей. По данным полиции, преступники тщательно готовились к налёту, который произошёл в отсутствие сотрудников кредитной организации.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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