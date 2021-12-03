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Определился состав сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции

Мужская гонка пройдёт в Эстерсунде 4 декабря, женская — 5 декабря.

3 декабря, 16:15

Эдуард Латыпов. Фото © Instagram / edlatypov

Определился состав сборной России по биатлону в эстафете на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

В состав мужской команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка состоится в субботу, 4 декабря. Начало — в 17:10 по московскому времени.

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У женщин эстафету побегут Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Лариса Куклина. Они выйдут на старт в воскресенье, 5 декабря. Начало — в 14:35 мск.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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