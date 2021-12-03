Определился состав сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции

Определился состав сборной России по биатлону в эстафете на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

В состав мужской команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка состоится в субботу, 4 декабря. Начало — в 17:10 по московскому времени.