Определился состав сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции
Мужская гонка пройдёт в Эстерсунде 4 декабря, женская — 5 декабря.
Эдуард Латыпов. Фото © Instagram / edlatypov
Определился состав сборной России по биатлону в эстафете на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.
В состав мужской команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка состоится в субботу, 4 декабря. Начало — в 17:10 по московскому времени.
У женщин эстафету побегут Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Лариса Куклина. Они выйдут на старт в воскресенье, 5 декабря. Начало — в 14:35 мск.
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