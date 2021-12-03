"Фанат не преступник": Футбольные болельщики в России протестуют против задержаний, а в Европе таких проблем нет 17-й тур РПЛ пройдёт под знаком фанатских акций протеста. Армейских болельщиков поддержали представители многих других клубов. В ближайшее время трибуны могут вообще опустеть. 3 декабря, 14:47 Фото © ПФК ЦСКА

Фанатское движение в России переживает серьёзный кризис. К огромному сожалению, главным событием последнего тура национального первенства стали не красивые голы или яркие моменты, а массовые задержания болельщиков ЦСКА за использование ими пиротехники на домашнем матче против "Зенита". После финального свистка поклонников футбола в течение нескольких часов держали на морозе, многие из них вместо тёплых постелей оказались в автозаках, а затем и в отделениях полиции.

По сути дела, брали всех без разбора. В результате было задержано более 400 фанатов красно-синих. На 51 из них составили протоколы об административном правонарушении. Двадцати болельщикам ЦСКА суд запретил в течение двух лет посещать футбольные матчи.

Фанаты протестуют против произвола

Фанаты рассказывали, что в суде им предъявили фотографии совсем других людей, спокойно стоящих на трибуне столичной "ВЭБ-арены". При этом обвинение опиралось на свидетельские показания, согласно которым человек в определённой одежде жёг фаеры. По словам болельщиков, их лишили возможности посещать матчи любимой команды, несмотря на явные несостыковки в ходе расследования, которого, по сути, и не было.

Реакция фанатского сообщества не заставила себя долго ждать. Ещё в начале недели активные болельщики хоккейного ЦСКА покинули фан-сектор после первого периода домашнего матча КХЛ с магнитогорским "Металлургом". Они разошлись по различным местам на других трибунах стадиона. Значительно более громкую акцию готовят болельщики футбольного армейского клуба. Они обратились с призывом ко всем фанатам покинуть стадион во время субботней игры ЦСКА в Самаре против "Крыльев Советов" в рамках 17-го тура РПЛ. Уйти предлагается в тот момент, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд (год основания клуба).

— В свете событий, произошедших после домашнего матча с "Зенитом", фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд! Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмём руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности, — говорится в сообщении армейского фанатского объединения "Люди в чёрном".

Одними из первых поклонников красно-синих поддержали болельщики "Спартака", которые в обычной жизни не испытывают к ним никаких положительных эмоций. В домашнем субботнем матче 17-го тура против грозненского "Ахмата" предлагается покинуть трибуны по истечении 19 минут 22 секунд (также отсылка к году основания клуба).

— Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз. Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить своё несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации, — заявили представители спартаковских фан-объединений "Фратрия" и Supporters Group.

Также акцию с уходом с трибун проведут болельщики самарских "Крыльев Советов", казанского "Рубина", "Ростова", петербургского "Зенита", столичных "Динамо" и "Локомотива". Фанаты предлагают покидать трибуны в разное время. Самарские болельщики и вовсе выбрали время 13 минут 12 секунд, намекая на оскорбительную англоязычную аббревиатуру в адрес полиции (ACAB).

Болельщиков прессуют далеко не первый раз

Фанаты особо отмечают, что репрессии против них происходят уже не первый раз. И действительно, в декабре 2019 года уже была похожая ситуация. Тогда болельщики 14 российских клубов объединились и провели акцию протеста против преследования спартаковских поклонников футбола. По ходу матчей они массово покидали трибуны, оставляя вместо себя одинокий баннер "Фанат не преступник".

Вообще в течение 2019 года полиция и Росгвардия не меньше десяти раз вступали в крупные конфликты с фанатами футбола. Самый масштабный из них произошёл 1 декабря в Санкт-Петербурге, где играли "Зенит" и "Спартак". Накануне матча в очередной раз обострилось старое противостояние спартаковских болельщиков с форвардом петербургского клуба Артёмом Дзюбой, который раньше выступал за красно-белых. В ноябре во время гостевой встречи сборной России против Сан-Марино откровенно оскорбляли футболиста с трибун.

В качестве ответной меры полиция решила перед матчем "Зенита" со "Спартаком" массово задерживать красно-белых фанатов. Болельщиков брали в барах и около станций метро. Всего в отделениях полиции оказалось порядка 200 человек, трое из них были заключены под административный арест. Обвинения были предъявлены в том числе и заводящему фанатского сектора "Спартака" Валерию Бевзу по прозвищу Амиго.

По возвращении в Москву известного болельщика вновь задержали и под конвоем доставили в Северную столицу. В полиции Бевза назвали свидетелем по делу о массовой драке фанатов "Зенита" и ЦСКА. При этом сам Амиго утверждал, что в тот момент (в мае 2019-го) находился на матче "Спартака" и "Уфы". Несмотря ни на что, Бевзу через суд запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

— Призываем всех болельщиков выразить несогласие с происходящим, высказать поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ, — говорилось в заявлении "Фратрии" двухлетней давности.

Не был спокойным с точки зрения противостояния футбольных фанатов с правоохранительными органами и 2020 год. В июне полиция задержала около семидесяти болельщиков "Спартака" после фаер-шоу, устроенного ими перед отъездом команды в Тулу на матч чемпионата России против "Арсенала". Перед игрой следующего тура с "Уфой" были задержаны ещё двое фанатов красно-белых.

В Европе дорожат вниманием фанатов

Напомним, что мода на использование пиротехнических средств пришла в нашу страну из Европы. Фаеры и дымовые шашки начали использовать в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века. Со временем пиротехнические шоу стали частью большого перформанса в поддержку команд. Не обходилось и без трагедий. Так в 1979 году в Италии выпущенная фанатом "Ромы" сигнальная ракета попала в лицо болельщика "Лацио" Винченцо Папарелли. Спасти его не удалось.

Футбольные федерации в течение долгого времени пытались совладать с пиротехнической активностью фанатов. При этом в Европе всегда дорожили поддержкой болельщиков и идти на откровенный конфликт с ними не решались. Несколько лет назад в УЕФА признались, что в 25% матчей под эгидой организации на трибунах используется пиротехника, которая является неотъемлемой частью ультрас-культуры.

Естественно, что в современном футболе использование фаеров запрещено. Нарушителей точечно выявляют при помощи видеокамер, им выписывают штрафы и запрещают на длительный срок посещение матчей. Стоит ли говорить, что массовые задержания фанатов в Европе не практикуются.

Любопытный эпизод произошёл на этой неделе в Нидерландах, где в ноябре вернулись некоторые коронавирусные ограничения. Так, любительским командам и непрофессиональным спортсменам запретили тренироваться с пяти вечера до пяти утра. В связи с этим, например, клубу третьего дивизиона "Квик Бойс" из Катвейка приходится заниматься до первых петухов, чтобы управиться до основной работы. Болельщики команды решили поддержать своих любимцев в непростой ситуации. Они пришли на тренировку, устроив полноценное пиротехническое шоу с применением фаеров и фейерверков. Никто их не задерживал.

💙🤍 LOVE | Waar het groene veld ons wacht, waar supporters staan...Ook bij de training om 5:00 uur 's ochtends! Mega, boys! 😍 pic.twitter.com/VLWv4qYxaH — Quick Boys (@KvvQuickBoys) December 2, 2021

Возвращаясь к ситуации в России, хотелось бы отметить, что преследование болельщиков может привести к резкому снижению посещаемости матчей нашего первенства. Могут опустеть не только фанатские сектора, но и все остальные. Поклонникам футбола предстоит несколько раз подумать, идти ли на стадион, в связи с перспективой оказаться в отделении полиции. А ведь без болельщиков игра становится пресной, все мы это уже успели ощутить по нынешним коронавирусных временам. Тут даже введение FAN ID не исправит положения.

Авторы Роман Фейгин