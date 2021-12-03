Около ста российских туристов вылетели из ЮАР на родину

Около ста российских туристов направляются в Москву из Южной Африки. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в ЮАР, они вылетели 3 декабря рейсами Ethiopian Airlines.

Источник агентства рассказал, что два самолёта, в которых находится около ста россиян, практически одновременно вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и ЮАР. Как уточнили в Посольстве РФ в Эфиопии, в столице страны пассажиры с обоих рейсов соединятся и вместе отправятся в Москву.