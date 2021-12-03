Около ста российских туристов вылетели из ЮАР на родину
Два самолёта отправились в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и Южной Африки. В столице страны пассажиры с обоих рейсов соединятся и вместе направятся в Москву.
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Около ста российских туристов направляются в Москву из Южной Африки. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в ЮАР, они вылетели 3 декабря рейсами Ethiopian Airlines.
Источник агентства рассказал, что два самолёта, в которых находится около ста россиян, практически одновременно вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и ЮАР. Как уточнили в Посольстве РФ в Эфиопии, в столице страны пассажиры с обоих рейсов соединятся и вместе отправятся в Москву.
Ранее Лайф писал, что российских туристов, прибывших из ЮАР, отправили на карантин в обсерватор. По прибытии самолёта у всех пассажиров проверили документы и взяли анализы на коронавирус. Также сообщалось, что у двух вернувшихся россиян выявили ковид. Однако пока не известно, каким именно штаммом заразились граждане.
Напомним, Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Это связано с распространением нового штамма "омикрон". Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство.
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