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Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и Украину

В ходе общения лидеры также оценили развитие отношений между Азербайджаном и Арменией.

3 декабря, 15:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/anadoluagency" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anadoluagency</a></p>

Фото © Twitter / anadoluagency

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Ливию, Сирию, Украину, а также ситуацию в Закавказье. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

"Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения между нашими странами и оценили шаги, направленные на развитие отношений", — сообщил собеседник канала и отметил, что стороны затронули развитие событий между Азербайджаном и Арменией.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины может стать одной из тем переговоров.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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