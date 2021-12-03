Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и Украину
В ходе общения лидеры также оценили развитие отношений между Азербайджаном и Арменией.
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Ливию, Сирию, Украину, а также ситуацию в Закавказье. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
"Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения между нашими странами и оценили шаги, направленные на развитие отношений", — сообщил собеседник канала и отметил, что стороны затронули развитие событий между Азербайджаном и Арменией.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины может стать одной из тем переговоров.
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