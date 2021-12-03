Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и Украину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Ливию, Сирию, Украину, а также ситуацию в Закавказье. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

"Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения между нашими странами и оценили шаги, направленные на развитие отношений", — сообщил собеседник канала и отметил, что стороны затронули развитие событий между Азербайджаном и Арменией.