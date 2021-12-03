Путин обсудил с Эрдоганом применение Украиной турецкого дрона Bayraktar в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на провокации Киева в Донбассе, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar).

"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс. Также при обсуждении ситуации на Украине лидеры двух стран отметили "важность полного и неукоснительного соблюдения Минского комплекса мер 2015 года и других договорённостей, в том числе в "нормандском формате".