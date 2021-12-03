Эрдоган счёл значимой роль России в разрешении конфликта в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил значимость посреднической роли РФ в разрешении конфликта в Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Реджеп Тайип Эрдоган, отметив значимость посреднической роли РФ, высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", — говорится в сообщении.