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Эрдоган счёл значимой роль России в разрешении конфликта в Карабахе

А ещё он предложил объединить усилия, задействовав возможности совместного центра по контролю за прекращением военных действий в горячих точках.

3 декабря, 16:48

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил значимость посреднической роли РФ в разрешении конфликта в Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Реджеп Тайип Эрдоган, отметив значимость посреднической роли РФ, высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и Украину. В ходе общения лидеры также оценили развитие отношений между Азербайджаном и Арменией.

Опубликован полный текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по итогам встречи по Карабаху

Опубликован полный текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по итогам встречи по Карабаху

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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