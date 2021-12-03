Антонов: Переговоры Путина и Байдена могут успокоить разогретую обстановку в мире
Ранее стало известно, что дата общения глав двух государств была определена.
Президенты Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. © ТАСС / ZUMA
Предстоящая беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет способствовать стабилизации отношений двух государств. Уверенность в этом выразил в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.
"Я считаю, что, конечно же, предстоящий контакт двух президентов, о котором было объявлено в Кремле, будет способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всём мире", — заявил дипломат.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что дата переговоров Путина и Байдена уже определена. По его словам, лидеры могут обсудить, в частности, вопрос продвижения НАТО на Восток.
Комментариев: 0