Антонов: Переговоры Путина и Байдена могут успокоить разогретую обстановку в мире

Предстоящая беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет способствовать стабилизации отношений двух государств. Уверенность в этом выразил в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

"Я считаю, что, конечно же, предстоящий контакт двух президентов, о котором было объявлено в Кремле, будет способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всём мире", — заявил дипломат.