Кириенко на форуме "Мы вместе" назвал помощь друг другу "культурным кодом" россиян

"Важнее всего было понимание, что ты не один. Как бы не было сложно, всегда есть люди, которые тебе помогут. Это самое главное. Это культурный код нашей страны — собираться всем вместе и помогать друг другу. Ещё шесть-семь лет назад три процента людей в России говорили, что в течение года приняли участие в том или ином волонтёрском проекте, сейчас это 15 процентов", — сказал он.