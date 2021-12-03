НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кириенко на форуме "Мы вместе" назвал помощь друг другу "культурным кодом" россиян

Он напомнил, что за семь лет число волонтёров в России выросло в пять раз, в доброделы идут и молодёжь, и люди старшего возраста.

3 декабря, 17:11
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе международного форума гражданского участия "Мы вместе" заявил, что культурным кодом России является стремление собираться всем вместе и помогать друг другу.

"Важнее всего было понимание, что ты не один. Как бы не было сложно, всегда есть люди, которые тебе помогут. Это самое главное. Это культурный код нашей страны — собираться всем вместе и помогать друг другу. Ещё шесть-семь лет назад три процента людей в России говорили, что в течение года приняли участие в том или ином волонтёрском проекте, сейчас это 15 процентов", — сказал он.

Кириенко заявил на форуме "Мы вместе", что число волонтёров в РФ выросло в пять раз

Кириенко заявил на форуме "Мы вместе", что число волонтёров в РФ выросло в пять раз

Напомним, форум объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней посетители смогут увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Будет запущена акция "Ёлка желаний" и марафон от российского общества "Знание", поучаствовать в которых получится прямо на площадке.

Депутат Метелев рассказал об основных целях "Добро.Центров"

Депутат Метелев рассказал об основных целях "Добро.Центров"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1