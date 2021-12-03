Кириенко на форуме "Мы вместе" назвал помощь друг другу "культурным кодом" россиян
Он напомнил, что за семь лет число волонтёров в России выросло в пять раз, в доброделы идут и молодёжь, и люди старшего возраста.
Фото © LIFE
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе международного форума гражданского участия "Мы вместе" заявил, что культурным кодом России является стремление собираться всем вместе и помогать друг другу.
"Важнее всего было понимание, что ты не один. Как бы не было сложно, всегда есть люди, которые тебе помогут. Это самое главное. Это культурный код нашей страны — собираться всем вместе и помогать друг другу. Ещё шесть-семь лет назад три процента людей в России говорили, что в течение года приняли участие в том или ином волонтёрском проекте, сейчас это 15 процентов", — сказал он.
Напомним, форум объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней посетители смогут увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Будет запущена акция "Ёлка желаний" и марафон от российского общества "Знание", поучаствовать в которых получится прямо на площадке.
Лента новостей
"Навсегда с нами": Мишустин назвал смерть Нины Ургант большой утратой и вспомнил самые яркие её роли
сегодня в 17:09
"Как причёска Джонсона": Главную ёлку Великобритании осмеяли в соцсетях за потрёпанный вид
сегодня в 17:05
Антонов: Переговоры Путина и Байдена могут успокоить разогретую обстановку в мире
сегодня в 16:56
Комментариев: 0