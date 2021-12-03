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Вирусолог Скулачёв назвал главный симптом нового штамма "омикрон"

Появившаяся мутация коронавируса уже зафиксирована в десятках стран, в России заболевших им пока нет.

3 декабря, 17:32

Фото © Pixabay

Штамм "омикрон" можно заподозрить у себя, если почувствуете сильную усталость. Именно об этом симптоме рассказали медицинские специалисты из Африки, где впервые был выявлен новый штамм. Также у больных проявляются традиционные признаки гриппа: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. Главные факты об "омикроне" сообщил научный сотрудник МГУ вирусолог Максим Скулачёв в беседе с "Москвой 24".

По словам специалиста, пока рано говорить о полной картине симптоматики. Для точности не хватает статистики из других стран, к примеру из Великобритании, США и Германии, а не только из государств Африки. Сейчас доминирует мнение, что при "омикроне" нет тяжёлого течения болезни. Однако неясно, про какую категорию людей говорится, пояснил эксперт. Речь идёт о привитых или непривитых, о пожилых или молодых?

"Другие говорят, что возникают тяжёлые симптомы, в том числе у молодёжи. В эту пандемию уже очень много было несистемной информации, которая потом не подтверждалась. Нужно просто подождать, когда соберётся достаточная статистика, чтобы определить характерные отличия "омикрона", сказал Скулачёв.

Вопрос, который также волнует большинство граждан: можно ли заразиться несколькими штаммами одновременно? По словам эксперта, такие случаи пока не фиксировались. Хотя такую возможность исключать нельзя. Если предположить, что человек всё-таки заразился двумя штаммами — "дельтой" и "омикроном", то течение болезни из-за этого усугубиться не должно.

"Это ещё нужно умудриться так заболеть. У такого человека должны быть какие-то проблемы с иммунной системой. Будут ли люди заражаться "омикроном" после того, как переболели "дельтой", это большой вопрос, на него пока ответа нет", отметил вирусолог.

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Ранее Лайф рассказал о способности штамма "омикрон" противостоять антителам. И если в случае с "дельтой" речь идёт о двух мутационных событиях в месте, которое распознаётся нейтрализующими антителами, то у "омикрона" их десять.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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