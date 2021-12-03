Вирусолог Скулачёв назвал главный симптом нового штамма "омикрон"

Штамм "омикрон" можно заподозрить у себя, если почувствуете сильную усталость. Именно об этом симптоме рассказали медицинские специалисты из Африки, где впервые был выявлен новый штамм. Также у больных проявляются традиционные признаки гриппа: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. Главные факты об "омикроне" сообщил научный сотрудник МГУ вирусолог Максим Скулачёв в беседе с "Москвой 24".

По словам специалиста, пока рано говорить о полной картине симптоматики. Для точности не хватает статистики из других стран, к примеру из Великобритании, США и Германии, а не только из государств Африки. Сейчас доминирует мнение, что при "омикроне" нет тяжёлого течения болезни. Однако неясно, про какую категорию людей говорится, пояснил эксперт. Речь идёт о привитых или непривитых, о пожилых или молодых?

"Другие говорят, что возникают тяжёлые симптомы, в том числе у молодёжи. В эту пандемию уже очень много было несистемной информации, которая потом не подтверждалась. Нужно просто подождать, когда соберётся достаточная статистика, чтобы определить характерные отличия "омикрона", — сказал Скулачёв.

Вопрос, который также волнует большинство граждан: можно ли заразиться несколькими штаммами одновременно? По словам эксперта, такие случаи пока не фиксировались. Хотя такую возможность исключать нельзя. Если предположить, что человек всё-таки заразился двумя штаммами — "дельтой" и "омикроном", то течение болезни из-за этого усугубиться не должно.

"Это ещё нужно умудриться так заболеть. У такого человека должны быть какие-то проблемы с иммунной системой. Будут ли люди заражаться "омикроном" после того, как переболели "дельтой", это большой вопрос, на него пока ответа нет", — отметил вирусолог.