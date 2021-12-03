Фанаты "Зенита" присоединились к акции против задержаний и покинули трибуны в матче РПЛ

Фанатский сектор петербургского "Зенита" покинул трибуны домашнего стадиона на 60-й минуте матча 17-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Тем самым они выразили солидарность с болельщиками столичного ЦСКА.

На прошлой неделе во втором тайме матча предыдущего тура против "Зенита" армейские фанаты активно использовали пиротехнические средства. После финального свистка полиция задержала более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Фанаты ЦСКА в ответ заявили, что покинут трибуны в ходе выездной встречи 17-го тура против самарских "Крыльев Советов". К их акции присоединились болельщики других клубов.