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Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России"

Американский лидер отметил, что рассматривает наиболее комплексный и обстоятельный ряд инициатив.

3 декабря, 17:44
<p>Фото © ТАСС / Ken Cedeno / Pool via CNP</p>

Фото © ТАСС / Ken Cedeno / Pool via CNP

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план, который поможет не допустить возможную "агрессию России" против Украины. Его выступление транслировал Белый дом.

"Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди", — заявил хозяин Овального кабинета.

Нарышкин подчеркнул, что никакого "вторжения" России на Украину не будет

Нарышкин подчеркнул, что никакого "вторжения" России на Украину не будет

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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