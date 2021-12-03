Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России"

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план, который поможет не допустить возможную "агрессию России" против Украины. Его выступление транслировал Белый дом.

"Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди", — заявил хозяин Овального кабинета.