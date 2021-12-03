Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России"
Американский лидер отметил, что рассматривает наиболее комплексный и обстоятельный ряд инициатив.
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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план, который поможет не допустить возможную "агрессию России" против Украины. Его выступление транслировал Белый дом.
"Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди", — заявил хозяин Овального кабинета.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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