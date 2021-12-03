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Названо условие для депортации задержанного в Москве лихача — бойца ММА Чоршанбиева

Спортсмена привлекли к административной ответственности за опасную езду в Лефортовском тоннеле.

3 декабря, 17:54
<p>Кадр из видео © ГУ МВД России по Москве</p>

Кадр из видео © ГУ МВД России по Москве

Известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева, который ранее был задержан за грубое нарушение ПДД, могут вернуть на его родину в Таджикистан. Такое мнение озвучил Лайфу руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев.

"Налицо какое-то незаконное пересечение границы, потому что иным способом он бы здесь (в России. — Прим. Лайфа) не оказался. Я думаю, что это очередной сигнал нашим правоохранительным органам, чтобы они проверили всю цепочку. Его могут депортировать", — сказал он.

При этом эксперт уточнил, что тут встаёт вопрос о том, что сначала должен быть запрос об экстрадиции с той стороны (из Таджикистана) либо решение суда о выдворении с нашей стороны. То есть должно быть какое-то процессуальное решение.

Напомним, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности.

Депутат Романов призвал ужесточить наказание за опасную езду после задержания бойца ММА Чоршанбиева

Депутат Романов призвал ужесточить наказание за опасную езду после задержания бойца ММА Чоршанбиева

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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