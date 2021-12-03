Названо условие для депортации задержанного в Москве лихача — бойца ММА Чоршанбиева
Спортсмена привлекли к административной ответственности за опасную езду в Лефортовском тоннеле.
Кадр из видео © ГУ МВД России по Москве
Известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева, который ранее был задержан за грубое нарушение ПДД, могут вернуть на его родину в Таджикистан. Такое мнение озвучил Лайфу руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев.
"Налицо какое-то незаконное пересечение границы, потому что иным способом он бы здесь (в России. — Прим. Лайфа) не оказался. Я думаю, что это очередной сигнал нашим правоохранительным органам, чтобы они проверили всю цепочку. Его могут депортировать", — сказал он.
При этом эксперт уточнил, что тут встаёт вопрос о том, что сначала должен быть запрос об экстрадиции с той стороны (из Таджикистана) либо решение суда о выдворении с нашей стороны. То есть должно быть какое-то процессуальное решение.
Напомним, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности.
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