Названо условие для депортации задержанного в Москве лихача — бойца ММА Чоршанбиева

Известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева, который ранее был задержан за грубое нарушение ПДД, могут вернуть на его родину в Таджикистан. Такое мнение озвучил Лайфу руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев.

"Налицо какое-то незаконное пересечение границы, потому что иным способом он бы здесь (в России. — Прим. Лайфа) не оказался. Я думаю, что это очередной сигнал нашим правоохранительным органам, чтобы они проверили всю цепочку. Его могут депортировать", — сказал он.

При этом эксперт уточнил, что тут встаёт вопрос о том, что сначала должен быть запрос об экстрадиции с той стороны (из Таджикистана) либо решение суда о выдворении с нашей стороны. То есть должно быть какое-то процессуальное решение.