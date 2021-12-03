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Психолог Зарудная объяснила, как определить у себя номофобию

Чтобы снизить уровень зависимости от гаджета, она предлагает использовать старые добрые бумажные ежедневники.

3 декабря, 18:06

Фото © Pixabay

Россияне готовы пережить развод или попасть в ипотечную кабалу, но не готовы остаться без мобильного телефона. Об этом рассказала психолог Станислава Зарудная в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По её словам, зависимость от гаджета можно диагностировать у себя самостоятельно. Для этого нужно установить на телефоне счётчик экранного времени. Если он покажет, что в день устройство используется более семи часов, значит, налицо проблема и пора начинать выводить себя из виртуального в реальный мир.

Чтобы снизить уровень зависимости от гаджета, Зарудная предлагает использовать старые добрые бумажные ежедневники, а также обычные будильники. Кроме того, есть смысл чаще выбираться из дома, например, в театр, кино, на выставки и в музеи. Нельзя забывать, что дети следуют примеру взрослых и их зависимость от телефона может развиться стремительно, если они часто видят родителей с гаджетами в руках.

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Ранее Лайф писал о том, что зависимость от гаджета способна привести человека к сенсорной перегрузке, то есть к переизбытку информации, которая поступает в мозг. Любителям посёрфить в социальных сетях психологи советуют устраивать дни цифрового детокса.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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