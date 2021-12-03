Психолог Зарудная объяснила, как определить у себя номофобию

Россияне готовы пережить развод или попасть в ипотечную кабалу, но не готовы остаться без мобильного телефона. Об этом рассказала психолог Станислава Зарудная в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По её словам, зависимость от гаджета можно диагностировать у себя самостоятельно. Для этого нужно установить на телефоне счётчик экранного времени. Если он покажет, что в день устройство используется более семи часов, значит, налицо проблема и пора начинать выводить себя из виртуального в реальный мир.

Чтобы снизить уровень зависимости от гаджета, Зарудная предлагает использовать старые добрые бумажные ежедневники, а также обычные будильники. Кроме того, есть смысл чаще выбираться из дома, например, в театр, кино, на выставки и в музеи. Нельзя забывать, что дети следуют примеру взрослых и их зависимость от телефона может развиться стремительно, если они часто видят родителей с гаджетами в руках.