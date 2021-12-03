Сергей Боярский возглавил отделение "Единой России" в Санкт-Петербурге
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Сегодня назначены врио секретарей пяти региональных отделений партии.
Депутат Госдумы Сергей Боярский назначен временно исполняющим обязанности секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии в своём телеграм-канале.
"Врио секретарей региональных отделений стали: в Санкт-Петербурге депутат Госдумы Сергей Боярский, в Ульяновской области гендиректор "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Владимир Камеко, в Томской области сенатор Владимир Кравченко, в Республике Марий Эл зампред Госсобрания региона Евгений Кузьмин, в Республике Хакасия депутат Госдумы Сергей Сокол", — говорится в сообщении.
Уточняется, что кандидатуры всех пяти врио секретарей региональных отделений президиуму генсовета партии рекомендовал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Ранее Сергей Боярский раскритиковал КПРФ за популизм по пенсионной реформе. По словам гостя шоу "Дайте сказать!", коммунисты лукавят, выступая против резонансного закона 2018 года, поскольку сами в кулуарах Госдумы поддерживали реформу, признавая её необходимость.