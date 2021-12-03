Сергей Боярский возглавил отделение "Единой России" в Санкт-Петербурге

Сегодня назначены врио секретарей пяти региональных отделений партии.

Депутат Госдумы Сергей Боярский назначен временно исполняющим обязанности секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии в своём телеграм-канале.

"Врио секретарей региональных отделений стали: в Санкт-Петербурге депутат Госдумы Сергей Боярский, в Ульяновской области гендиректор "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Владимир Камеко, в Томской области сенатор Владимир Кравченко, в Республике Марий Эл зампред Госсобрания региона Евгений Кузьмин, в Республике Хакасия депутат Госдумы Сергей Сокол", — говорится в сообщении.

Уточняется, что кандидатуры всех пяти врио секретарей региональных отделений президиуму генсовета партии рекомендовал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.