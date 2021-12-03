В Башкирии двое приятелей расстреляли участкового из его же пистолета и сбежали

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Башкирии, которые подозреваются в нападении на полицейского. Они отобрали у участкового пистолет и прострелили ему ногу, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по республике.

"Двое сотрудников службы участковых уполномоченных выехали в деревню Ак-Чишма для задержания и доставления в территориальное подразделение СКР подозреваемых по уголовному делу. В ходе задержания подозреваемый и находившийся в его доме подельник оказали сопротивление. Полицейские пытались помешать им скрыться, тогда напавшие отобрали у участкового табельный пистолет и произвели в него несколько выстрелов", — уточнили в управлении.

Полицейский был госпитализирован, состояние стабильное. Злоумышленники скрылись, но их удалось обнаружить на территории Фёдоровского района, говорится в сообщении регионального управления СКР. В настоящее время на месте происшествия и на месте задержания продолжают работать сотрудники СК и следователи-криминалисты совместно с полицейскими. В полиции заявили, что подозреваемых обнаружили в лесу.

В УМВД РФ по республике уточнили, что на месте находится министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев, который координирует работу сотрудников органов внутренних дел.