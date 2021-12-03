Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе. Такое решение принял Зюзинский суд Москвы.

"Суд признал Алексея Узенюка (настоящее имя исполнителя. — Прим. Лайфа) виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

При этом решение не вступило в силу и может быть обжаловано музыкантом в апелляционной инстанции.