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Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

При этом решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

3 декабря, 18:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV2_bxooQnm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sayonaraboy</a></p>

Фото © Instagram / sayonaraboy

Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе. Такое решение принял Зюзинский суд Москвы.

"Суд признал Алексея Узенюка (настоящее имя исполнителя. — Прим. Лайфа) виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Лейбл Элджея и Моргенштерна могут оштрафовать за пропаганду наркотиков

Лейбл Элджея и Моргенштерна могут оштрафовать за пропаганду наркотиков

При этом решение не вступило в силу и может быть обжаловано музыкантом в апелляционной инстанции.

Ранее Лайф рассказывал, что популярного блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Поводом стало его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Рэперу OG Budа грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках

Рэперу OG Budа грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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