В России снизилось число людей с доходами ниже границы бедности

В России уменьшилось число людей с доходами ниже границы бедности. В третьем квартале 2021 года количество составило 16 миллионов человек. Об этом сообщает Росстат.

Так, базовая граница бедности в четвёртом квартале прошлого года достигла 11 329 рублей. В первом квартале этого года она составила 11 581 рубль (рост на 2,22%), во втором — 11 813 рублей (на 4,27%) и в третьем — 11 970 рублей (на 5,66%).

Росстат предварительно рассчитал уровень бедности и его изменения с начала года. В первом квартале число людей с доходами ниже этой границы составило 20,8 миллиона россиян, или 14,2%, во втором квартале — 18,2 миллиона, или 12,5%. В третьем квартале доходы 16 миллионов жителей страны (11% от численности населения) были ниже установленной границы бедности, а в январе – сентябре — 17,6 миллиона, или 12,1%.