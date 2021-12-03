Эксперты НОМ указали на главные сигналы со встречи Путина с Памфиловой

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным затронула основные вопросы избирательных кампаний этого года. Об этом заявил зампред Общественной палаты Дагестана, эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Буниямин Магомедов. По его словам, в процессе голосования в сентябре 2021 года существенно изменилась организованность процесса волеизъявления.

"Считаю, что главной целью сейчас станет повышение уровня доверия и создание механизмов гражданского контроля, которые будут применяться в будущем. Чтобы каждый избиратель, пришедший на избирательный участок или голосующий на дому или через Интернет, не сомневался в том, что избирательная система находится под контролем гражданского общества", — сказал он.

Разделяет данную точку зрения и доктор исторических наук, профессор Кубанского госуниверситета Андрей Зайцев. По его оценке, разговор Путина с Памфиловой получился достаточно лаконичным, но содержательным с концептуальной и информационной стороны. Главным сигналом встречи является то, что на первом месте не только развитие избирательной системы в России, но и соблюдение её демократических принципов.

"Высокая технологичность электорального процесса должна быть подкреплена высоким уровнем доверия избирателя к этим технологиям. Обеспечить его может только максимальная открытость избирательной системы для общественного контроля. И в этом направлении за последние годы на выборах всех уровней произошли существенные подвижки. Вот почему общественное наблюдение на избирательных участках и независимый общественный мониторинг электорального процесса являются важнейшими факторами гражданского контроля", — пояснил Зайцев.