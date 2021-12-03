Блинкен: Байден на переговорах с Путиным заявит о настрое США на стабильные отношения с РФ
По словам главы Госдепа, в Вашингтоне рассчитывают, что беседа президентов состоится в ближайшем будущем.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявит о настрое Вашингтона на более стабильные отношения с Москвой. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я думаю, что, когда они будут говорить, президент изложит <...> наш серьёзный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях", — сказал глава дипломатии США на онлайн-форуме Reuters Next.
По словам Блинкена, в Вашингтоне рассчитывают, что беседа президентов состоится в ближайшем будущем. Руководитель Госдепа отметил, что ничем нельзя заменить прямой разговор и взаимодействие между официальными лицами, особенно если речь идёт о президентах РФ и США.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что дата переговоров Путина и Байдена уже определена. По его словам, лидеры могут обсудить, в частности, вопрос продвижения НАТО на Восток.
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