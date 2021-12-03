Блинкен: Байден на переговорах с Путиным заявит о настрое США на стабильные отношения с РФ

Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявит о настрое Вашингтона на более стабильные отношения с Москвой. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я думаю, что, когда они будут говорить, президент изложит <...> наш серьёзный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях", — сказал глава дипломатии США на онлайн-форуме Reuters Next.

По словам Блинкена, в Вашингтоне рассчитывают, что беседа президентов состоится в ближайшем будущем. Руководитель Госдепа отметил, что ничем нельзя заменить прямой разговор и взаимодействие между официальными лицами, особенно если речь идёт о президентах РФ и США.