Языковой омбудсмен Украины Кремень проверит Зеленского из-за использования русского языка
На недавней большой пресс-конференции лидер Незалежной не всегда общался на мове, на что пожаловались журналисты.
Фото © ТАСС / AP
Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине проведёт проверку по факту использования президентом страны Владимиром Зеленским русского языка на недавней пресс-конференции.
Как сообщили в пресс-службе офиса языкового омбудсмена Тараса Кременя, по поводу пресс-марафона украинского лидера поступило одно обращение.
"Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается уполномоченным по защите государственного языка", — говорится в ответе офиса омбудсмена на информационный запрос украинского издания APnews.
Пресс-конференция Зеленского, посвящённая истечению половины его президентского срока, длилась более пяти часов. На некоторые вопросы лидер Незалежной отвечал на русском. К участию в пресс-марафоне пригласили журналистов тридцати ведущих украинских и международных СМИ. В ходе общения Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота в стране, который запланирован на 1 декабря. Утверждалось, что к этому имеет отношение украинский бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план выделяются миллиарды долларов. При этом Зеленский отметил, что не верит в переворот и в участие предпринимателя в нём. Ахметова возмутили обвинения в его адрес. Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".
Лента новостей
В Германии заявили о неразумной политике США из-за "Северного потока – 2"
сегодня в 19:24
Блинкен: Байден на переговорах с Путиным заявит о настрое США на стабильные отношения с РФ
сегодня в 19:20
"Создают ситуацию хаоса": Захарова заявила о тактике Запада по нагнетанию ситуации вокруг Украины
сегодня в 19:16
Комментариев: 0