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Языковой омбудсмен Украины Кремень проверит Зеленского из-за использования русского языка

На недавней большой пресс-конференции лидер Незалежной не всегда общался на мове, на что пожаловались журналисты.

3 декабря, 19:40

Фото © ТАСС / AP

Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине проведёт проверку по факту использования президентом страны Владимиром Зеленским русского языка на недавней пресс-конференции.

Как сообщили в пресс-службе офиса языкового омбудсмена Тараса Кременя, по поводу пресс-марафона украинского лидера поступило одно обращение.

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"Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается уполномоченным по защите государственного языка", — говорится в ответе офиса омбудсмена на информационный запрос украинского издания APnews.

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Пресс-конференция Зеленского, посвящённая истечению половины его президентского срока, длилась более пяти часов. На некоторые вопросы лидер Незалежной отвечал на русском. К участию в пресс-марафоне пригласили журналистов тридцати ведущих украинских и международных СМИ. В ходе общения Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота в стране, который запланирован на 1 декабря. Утверждалось, что к этому имеет отношение украинский бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план выделяются миллиарды долларов. При этом Зеленский отметил, что не верит в переворот и в участие предпринимателя в нём. Ахметова возмутили обвинения в его адрес. Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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