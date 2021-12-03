Посол Украины Мельник подготовил для Германии "список карательных мер" против России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к вероятному будущему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с предложением сделать "недвусмысленное предупреждение" России в виде перечня "жёстких карательных мер".

"Никогда ещё опасность нападения Украины на Россию не была так реальна, чем в эти недели. <...> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьёзные последствия атаки на Украину", — заявил дипломат в беседе с газетой Bild.