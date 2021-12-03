Посол Украины Мельник подготовил для Германии "список карательных мер" против России
В частности, представитель Киева предлагает исключить РФ из всех международных организаций и прекратить импорт российского газа, нефти, угля и других товаров.
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к вероятному будущему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с предложением сделать "недвусмысленное предупреждение" России в виде перечня "жёстких карательных мер".
"Никогда ещё опасность нападения Украины на Россию не была так реальна, чем в эти недели. <...> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьёзные последствия атаки на Украину", — заявил дипломат в беседе с газетой Bild.
По словам Мельника, Правительству Германии необходимо сделать это до 8 декабря. В список "карательных мер" он предложил внести следующие пункты: исключить Россию из всех международных организаций, остановить импорт российского газа, нефти, угля и других товаров, наложить запрет на немецкие инвестиции в РФ, заморозить российские государственные активы за границей, включая банковские счета, и отключить Россию от системы SWIFT.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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