"А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами всё понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съёмки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай" — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на её дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…" — написал Ургант.