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"Выбрала и начала любить": Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки — Нины Ургант

Телеведущий вспомнил, как в детстве проводил время с актрисой, называвшей его Ванятой.

3 декабря, 20:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXCE9UrAYUq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">urgantcom</a></p>

Фото © Instagram / urgantcom

Российский телеведущий Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки, известной актрисы театра и кино Нины Ургант. Шоумен опубликовал в своём инстаграме пост с воспоминаниями об артистке.

"А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами всё понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съёмки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай" — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на её дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…" — написал Ургант.

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Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.

Актриса Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

Актриса Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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Комментариев: 1

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Валерий Афанасьевсегодня в 20:52

Ушла наша фронтовая подруга, ушла наш воробышек, ушла дива из Пушкинского театра...Горько!!!

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