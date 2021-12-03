"Выбрала и начала любить": Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки — Нины Ургант
Телеведущий вспомнил, как в детстве проводил время с актрисой, называвшей его Ванятой.
Фото © Instagram / urgantcom
Российский телеведущий Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки, известной актрисы театра и кино Нины Ургант. Шоумен опубликовал в своём инстаграме пост с воспоминаниями об артистке.
"А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами всё понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съёмки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай" — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на её дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…" — написал Ургант.
Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.
Лента новостей
Honda отзывает почти 800 тысяч автомобилей из-за проблем с самооткрывающимися капотами
сегодня в 20:04
Посол Украины Мельник подготовил для Германии "список карательных мер" против России
сегодня в 19:48
Языковой омбудсмен Украины Кремень проверит Зеленского из-за использования русского языка
сегодня в 19:40
Комментариев: 1
Ушла наша фронтовая подруга, ушла наш воробышек, ушла дива из Пушкинского театра...Горько!!!