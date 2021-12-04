"Для нас Градский был не просто наставником проекта — он был наставником по жизни: мудрый, непреклонный, бесстрашный. Но при этом остро чувствующий каждого. Несмотря ни на что, он отдавался делу, которое любил. Его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным, непобедимым крылом. Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом", — подчеркнул Нагиев перед началом шоу.