"Ушёл из жизни целый мир": Дмитрий Нагиев впервые высказался о смерти Александра Градского
Телеведущий назвал знаменитого композитора мудрым, непреклонным и бесстрашным наставником.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал смерть музыканта Александра Градского. Ведущий шоу "Голос" отметил, что мэтр был не просто наставником проекта, но и наставником по жизни.
"Для нас Градский был не просто наставником проекта — он был наставником по жизни: мудрый, непреклонный, бесстрашный. Но при этом остро чувствующий каждого. Несмотря ни на что, он отдавался делу, которое любил. Его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным, непобедимым крылом. Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом", — подчеркнул Нагиев перед началом шоу.
Телеведущий отметил, что "не человек ушёл из жизни — ушёл из жизни целый мир".
Напомним, 26 ноября Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с музыкантом состоялась в театре "Градский холл". Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста: Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс и многие другие. Гроб вынесли из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!" присутствующих.
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