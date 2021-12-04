НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Эксперты отметили наиболее низкий уровень госдолга РФ среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга.

3 декабря, 23:13

Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Кредитный рейтинг России на уровне BBB поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", — отметили в Fitch.

ВВП России в октябре увеличился до 4,9% в годовом выражении

ВВП России в октябре увеличился до 4,9% в годовом выражении

Глава Минфина Антон Силуанов позитивно оценил подтверждение суверенного кредитного рейтинга РФ.

"Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надёжную макроэкономическую конструкцию, выстроенную Правительством РФ и Банком России. Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", — сказал Силуанов журналистам.

В России снизилось число людей с доходами ниже границы бедности

В России снизилось число людей с доходами ниже границы бедности

Ранее Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022–2024 годы. Согласно документу, расходы казны в 2022 году по сравнению с 2019-м — то есть периодом до пандемии — увеличиваются на 30,1%.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1