Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Эксперты отметили наиболее низкий уровень госдолга РФ среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга.
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Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Кредитный рейтинг России на уровне BBB поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", — отметили в Fitch.
Глава Минфина Антон Силуанов позитивно оценил подтверждение суверенного кредитного рейтинга РФ.
"Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надёжную макроэкономическую конструкцию, выстроенную Правительством РФ и Банком России. Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", — сказал Силуанов журналистам.
Ранее Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022–2024 годы. Согласно документу, расходы казны в 2022 году по сравнению с 2019-м — то есть периодом до пандемии — увеличиваются на 30,1%.
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