Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Кредитный рейтинг России на уровне BBB поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", — отметили в Fitch.

Глава Минфина Антон Силуанов позитивно оценил подтверждение суверенного кредитного рейтинга РФ.

"Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надёжную макроэкономическую конструкцию, выстроенную Правительством РФ и Банком России. Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", — сказал Силуанов журналистам.