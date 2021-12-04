Православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы: Что нельзя делать 4 декабря

Православные христиане 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из 12 главных (двунадесятых) праздников. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в храме Христа Спасителя.

В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребёнка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели её в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа.

Согласно преданию, юная Мария самостоятельно преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя, ввёл Богородицу в святая святых, куда имел право заходить только он сам раз в год с очистительной жертвой. Дева Мария жила при Иерусалимском храме до 12 лет — до своего обручения с праведным Иосифом Обручником.

Традиция празднования Введения во храм Божией Матери берёт начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой земле первый храм в честь этого события.

Поскольку праздник отмечается перед Рождеством, начиная с него в храмах поют "Христос рождается, славите". Священники в это время облачаются в голубые и белые одежды. В русском народном календаре праздник Введения был связан с началом зимы. Именно в это время открывались первые зимние ярмарки и торги, люди начинали кататься на санях. В народе праздник называли Введение, Ввезение, Ворота зимы или Праздник молодой семьи. Согласно поверью, если 4 декабря будет морозная погода, то и все зимние праздники будут морозными.

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь. По православной традиции дети начинают исповедоваться с семи лет. В праздник не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, уборкой, стиркой и другими домашними делами. Также в этот день лучше не давать в долг. Можно позвать друзей в гости или сходить самому.