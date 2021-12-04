Пивовары предупредили о сбоях поставок пива в бары с сентября 2022 года из-за маркировки

Обязательная маркировка пива, которую предложили ввести в России с 1 сентября следующего года, может спровоцировать коллапс на пивоваренном рынке. Специалисты спрогнозировали дефицит напитка, его подорожание и сбой поставок в бары. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Ассоциации производителей пива (АПП).

По его словам, сроки введения маркировки пива, которые установил Минпромторг РФ, являются нереалистичными.

"Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты", — предупредил представитель ассоциации.

В АПП отметили, что пока не решён вопрос сосуществования двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки, поскольку регуляторы обещали, что будет использоваться только одна из них. Кроме того, пивовары утверждают, что за ближайшие девять месяцев поставщики специализированного оборудования для внедрения маркировки не удовлетворят потребности российского рынка. Продолжительное время, по словам представителя АПП, также уйдёт на установку и тестирование оборудования.

Не исключается, что введение маркировки пива может привести и к росту конечных цен на товар и впоследствии к увеличению нелегального рынка. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает, что сроки введения маркировки необходимо сдвигать на несколько лет. По его словам, необходимо учитывать текущие условия рынка: ограничения из-за ковида, перебои с поставками IT-решений и глобальные проблемы с логистикой. Внедрение маркировки в 2022 году остановит производства и создаст дефицит рабочих мест, полагает Дурдыев.