Британские учёные перечислили шесть лучших зарубежных вакцин для ревакцинации
В исследовании участвовали 2800 добровольцев в возрасте от 30 лет. Ревакцинацию им делали через 10–12 недель после введения последней дозы.
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Британские учёные выяснили, что для ревакцинации от ковида людям, привившимся препаратами AstraZeneca или Pfizer, подходят вакцины от шести производителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Всего специалисты протестировали семь вакцин — Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Curevac, Novavax и Valneva. Последний препарат, разработанный одноимённой французско-австрийской компанией, оказался единственным, который не привёл к повышению уровня антител у привившихся Pfizer.
В исследовании участвовали 2800 добровольцев в возрасте от 30 лет. Ревакцинацию им делали через 10–12 недель после введения последней дозы.
Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал об усилении защиты от ковида после ревакцинации. По словам специалиста, после третьей прививки эффективность препарата вырастает в 1,6–2 раза, в этом можно убедиться, ознакомившись и с российскими, и с зарубежными данными.
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