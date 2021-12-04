Британские учёные перечислили шесть лучших зарубежных вакцин для ревакцинации

Британские учёные выяснили, что для ревакцинации от ковида людям, привившимся препаратами AstraZeneca или Pfizer, подходят вакцины от шести производителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Всего специалисты протестировали семь вакцин — Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Curevac, Novavax и Valneva. Последний препарат, разработанный одноимённой французско-австрийской компанией, оказался единственным, который не привёл к повышению уровня антител у привившихся Pfizer.

В исследовании участвовали 2800 добровольцев в возрасте от 30 лет. Ревакцинацию им делали через 10–12 недель после введения последней дозы.