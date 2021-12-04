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Британские учёные перечислили шесть лучших зарубежных вакцин для ревакцинации

В исследовании участвовали 2800 добровольцев в возрасте от 30 лет. Ревакцинацию им делали через 10–12 недель после введения последней дозы.

3 декабря, 21:44

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Британские учёные выяснили, что для ревакцинации от ковида людям, привившимся препаратами AstraZeneca или Pfizer, подходят вакцины от шести производителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Всего специалисты протестировали семь вакцин — Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Curevac, Novavax и Valneva. Последний препарат, разработанный одноимённой французско-австрийской компанией, оказался единственным, который не привёл к повышению уровня антител у привившихся Pfizer.

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В исследовании участвовали 2800 добровольцев в возрасте от 30 лет. Ревакцинацию им делали через 10–12 недель после введения последней дозы.

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Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал об усилении защиты от ковида после ревакцинации. По словам специалиста, после третьей прививки эффективность препарата вырастает в 1,6–2 раза, в этом можно убедиться, ознакомившись и с российскими, и с зарубежными данными.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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