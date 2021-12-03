Минобороны показало видео сопровождения самолётов США российскими Су-27 и Су-30
К границе РФ приблизились самолёт-разведчик RC-135 и самолёт разведки и целеуказания CL-600 "Артемис".
Кадр из видео © Телеканал "Звезда"
Российские Су-27 и Су-30 сопроводили два самолёта-разведчика США над Чёрным морем. Видео © Телеканал "Звезда"
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения американских самолётов-разведчиков российскими истребителями Су-27 и Су-30 над Чёрным морем, сообщает телеканал "Звезда".
Напомним, вечером 3 декабря в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили две приближающиеся к государственной границе воздушные цели.
"Улыбнитесь": Американский лётчик рассказал о шутках советских военных во время перехватов самолётов США
Для их опознавания в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Российские лётчики идентифицировали воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" американских сухопутных войск.
Су-27 и Су-30 сопроводили американских разведчиков над акваторией Чёрного моря. После их разворота от госграницы отечественные истребители вернулись на аэродром базирования.
Лента новостей
Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в шестой партии матча за титул чемпиона мира
сегодня в 20:35
"Вы не правы, сэр": Режиссёр Ридли Скотт обматерил кинокритика Антона Долина из-за фильма "Последняя дуэль"
сегодня в 20:27
"Выбрала и начала любить": Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки — Нины Ургант
сегодня в 20:23
Комментариев: 0