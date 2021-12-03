Минобороны показало видео сопровождения самолётов США российскими Су-27 и Су-30

Российские Су-27 и Су-30 сопроводили два самолёта-разведчика США над Чёрным морем. Видео © Телеканал "Звезда"

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения американских самолётов-разведчиков российскими истребителями Су-27 и Су-30 над Чёрным морем, сообщает телеканал "Звезда".

Напомним, вечером 3 декабря в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили две приближающиеся к государственной границе воздушные цели.

Для их опознавания в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Российские лётчики идентифицировали воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" американских сухопутных войск.