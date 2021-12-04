Непомнящий и Карлсен установили рекорд по длительности партии в матчах за шахматную корону

Шестая партия шахматного сражения между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном стала самой длинной в истории матчей за титул чемпиона мира. Она продолжалась семь часов и 45 минут и завершилась только на 136-м ходу. Поединок проходит в Дубае.

Непомнящий и Карлсен побили рекорд Анатолия Карпова и Виктора Корчного, которые в 1978 году сыграли 124 хода. Тогда на доске образовался пат. Если брать в расчёт все партии, то рекорд принадлежит Ивану Николичу и Горану Арсовичу. Их игра в 1989 году в Белграде длилась 269 ходов.

Как сообщал Лайф, шестая партия Непомнящего и Карлсена закончилась победой норвежца, игравшего белыми фигурами. Стоит отметить, что символический первый ход сделал мэр Москвы Сергей Собянин. После победы Карлсен повёл со счётом 3,5:2,5. Следующая партия состоится 4 декабря. Непомнящий сыграет белыми.

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