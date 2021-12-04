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Непомнящий и Карлсен установили рекорд по длительности партии в матчах за шахматную корону

Россиянин и норвежец сражались на 12 ходов дольше, чем Анатолий Карпов и Виктор Корчной в 1978 году.

3 декабря, 21:32

Фото © FIDE

Шестая партия шахматного сражения между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном стала самой длинной в истории матчей за титул чемпиона мира. Она продолжалась семь часов и 45 минут и завершилась только на 136-м ходу. Поединок проходит в Дубае.

Непомнящий и Карлсен побили рекорд Анатолия Карпова и Виктора Корчного, которые в 1978 году сыграли 124 хода. Тогда на доске образовался пат. Если брать в расчёт все партии, то рекорд принадлежит Ивану Николичу и Горану Арсовичу. Их игра в 1989 году в Белграде длилась 269 ходов.

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

Как сообщал Лайф, шестая партия Непомнящего и Карлсена закончилась победой норвежца, игравшего белыми фигурами. Стоит отметить, что символический первый ход сделал мэр Москвы Сергей Собянин. После победы Карлсен повёл со счётом 3,5:2,5. Следующая партия состоится 4 декабря. Непомнящий сыграет белыми.

Фото © VK / mossobyanin

Фото © VK / mossobyanin

Всего матч будет состоять из 14 партий. Победу одержит шахматист, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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