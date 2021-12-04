Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от РФ

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что решение о вступлении стран в НАТО принимают входящие в альянс государства, а не Россия.

"Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия, это не США и не Украина", — сказала Псаки на брифинге.