Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от РФ
Представитель американской администрации в очередной раз обвинила Москву в "провокационных действиях". Доказательств она не предоставила.
Джен Псаки. Фото © ТАСС / ZUMA Wire
Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что решение о вступлении стран в НАТО принимают входящие в альянс государства, а не Россия.
"Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия, это не США и не Украина", — сказала Псаки на брифинге.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО. Он также указал на приближение к российской границе военной инфраструктуры альянса. Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил военного блока у западных границ России и призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.
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