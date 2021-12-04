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Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что членство Украины в НАТО не зависит от РФ

Представитель американской администрации в очередной раз обвинила Москву в "провокационных действиях". Доказательств она не предоставила.

3 декабря, 21:54

Джен Псаки. Фото © ТАСС / ZUMA Wire

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что решение о вступлении стран в НАТО принимают входящие в альянс государства, а не Россия.

"Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия, это не США и не Украина", — сказала Псаки на брифинге.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО. Он также указал на приближение к российской границе военной инфраструктуры альянса. Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил военного блока у западных границ России и призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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