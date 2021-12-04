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Захарова жёстко ответила Блинкену на заявление об "агрессивном" поведении России

Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнёрам надо начинать, стоя перед зеркалом, отметила дипломат.

3 декабря, 21:59

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы агрессивном поведении России являются попыткой подвести идеологическую базу под "саммит за демократию". Вашингтону стоит начать поиск нарушителей международного права с себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Блинкен на онлайн-форуме Reuters Next заявил, что НАТО не планирует агрессивные действия против России. По его словам, в Вашингтоне видят только "агрессию, исходящую от Москвы". Глава Госдепа пообещал РФ "очень серьёзные последствия при продолжении конфронтационного курса".

"Подобные заявления госсекретаря — не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "Саммит демократий". Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнёрам надо начинать, стоя перед зеркалом", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

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Также Захарова указала на многочисленные кризисы, которые разразились в разных уголках планеты по вине Соединённых Штатов и их союзников по НАТО. В их числе — открытая вооружённая агрессия в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии, а также "демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны" на Кубе, в Белоруссии, Венесуэле и Никарагуа. Представитель МИД России напомнила и про Украину, где США в координации с другими западными странами осуществили руководство антиконституционным переворотом.

"Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки, — натовская рутина. Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат — миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру", — подчеркнула дипломат.

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Ранее Лайф рассказывал, что США пригласили на "саммит за демократию", который состоится в режиме видеоконференции 9–10 декабря, 110 делегаций. Нет среди приглашённых России и Китая, а вот Тайвань среди участников значится. Не обошлось там и без Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие движением к расколу мирового сообщества. Дипломат подчеркнул, что такую линию проводят на фоне слов Джо Байдена о нежелании разделения мира на противостоящие блоки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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