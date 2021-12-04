Захарова жёстко ответила Блинкену на заявление об "агрессивном" поведении России

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы агрессивном поведении России являются попыткой подвести идеологическую базу под "саммит за демократию". Вашингтону стоит начать поиск нарушителей международного права с себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Блинкен на онлайн-форуме Reuters Next заявил, что НАТО не планирует агрессивные действия против России. По его словам, в Вашингтоне видят только "агрессию, исходящую от Москвы". Глава Госдепа пообещал РФ "очень серьёзные последствия при продолжении конфронтационного курса".

"Подобные заявления госсекретаря — не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "Саммит демократий". Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнёрам надо начинать, стоя перед зеркалом", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Также Захарова указала на многочисленные кризисы, которые разразились в разных уголках планеты по вине Соединённых Штатов и их союзников по НАТО. В их числе — открытая вооружённая агрессия в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии, а также "демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны" на Кубе, в Белоруссии, Венесуэле и Никарагуа. Представитель МИД России напомнила и про Украину, где США в координации с другими западными странами осуществили руководство антиконституционным переворотом.

"Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки, — натовская рутина. Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат — миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру", — подчеркнула дипломат.