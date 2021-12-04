Reuters: Хакеры взломали айфоны служащих Госдепа программой израильской компании NSO Group
Киберпреступники заинтересовались сотрудниками американского дипведомства, связанными с Угандой.
Фото © ТАСС / AP
Смартфоны iPhone по меньшей мере девяти сотрудников Государственного департамента США были взломаны при помощи оборудования, созданного израильской компанией NSO Group. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.
По данным агентства, хакеров интересовали только сотрудники ведомства, которые либо работали в Посольстве США в Уганде, либо занимались вопросами, связанными с ситуацией в этой стране. Пока не удалось выяснить, кто именно взломал смартфоны. В свою очередь, в NSO Group заявили, что не располагают данными о том, что именно их оборудование применялось для кибератаки. В компании также сообщили, что заинтересованы в сотрудничестве со всеми правительствами и готовы предоставлять требующиеся данные.
Недавно Министерство торговли США добавило NSO Group в свой чёрный список, это должно затруднить сотрудничество с ней американских компаний. В американском внешнеполитическом ведомстве объяснили своё решение тем, что израильтяне и ранее снабжали своим оборудованием иностранные правительства, которые применяли его для слежки за чиновниками, журналистами, общественными деятелями, учёными, сотрудниками дипломатических представительств.
Напомним, очередной скандал вокруг NSO Group разгорелся в июле. Ряд мировых СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что программа компании Pegasus использовалась для слежки за журналистами, политиками и бизнесменами по всему миру. В списке фигурируют около 600 политиков и чиновников, включая глав государств и премьер-министров, 189 журналистов, 85 правозащитников, 65 бизнесменов, а также военные и дипломаты. Позже выяснилось, что следить могли и за российским бизнесменом Павлом Дуровым. Сам он признался, что знал об этом.
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