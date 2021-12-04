Reuters: Хакеры взломали айфоны служащих Госдепа программой израильской компании NSO Group

По данным агентства, хакеров интересовали только сотрудники ведомства, которые либо работали в Посольстве США в Уганде, либо занимались вопросами, связанными с ситуацией в этой стране. Пока не удалось выяснить, кто именно взломал смартфоны. В свою очередь, в NSO Group заявили, что не располагают данными о том, что именно их оборудование применялось для кибератаки. В компании также сообщили, что заинтересованы в сотрудничестве со всеми правительствами и готовы предоставлять требующиеся данные.