Суд арестовал начальника ОМВД "Ростокино" Гоцуляка по делу о мошенничестве

На сайте ГУ МВД РФ по столице сообщается, что сотрудник ОМВД России по району Ростокино УВД по СВАО подозревается в мошенничестве, которое он совершил, когда ещё не работал в органах внутренних дел. Если вина полицейского будет доказана, то его уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.