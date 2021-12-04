Суд арестовал начальника ОМВД "Ростокино" Гоцуляка по делу о мошенничестве
По данным следствия, полицейский нарушил закон, когда ещё не работал в органах внутренних дел.
Игорь Гоцуляк. Фото © УВД по СВАО ГУ МВД РФ по Москве
Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И.Ю. Гоцуляка удовлетворено судом", — приводит ТАСС сообщение суда.
Уточняется, что полковнику вменяется статья "Мошенничество в особо крупном размере".
На сайте ГУ МВД РФ по столице сообщается, что сотрудник ОМВД России по району Ростокино УВД по СВАО подозревается в мошенничестве, которое он совершил, когда ещё не работал в органах внутренних дел. Если вина полицейского будет доказана, то его уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.
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