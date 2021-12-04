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Суд арестовал начальника ОМВД "Ростокино" Гоцуляка по делу о мошенничестве

По данным следствия, полицейский нарушил закон, когда ещё не работал в органах внутренних дел.

3 декабря, 22:23
<p>Игорь Гоцуляк. Фото © <a href="https://%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BE.%D0%BC%D1%81%D0%BA.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/document/6267225" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УВД по СВАО ГУ МВД РФ по Москве</a></p>

Игорь Гоцуляк. Фото © УВД по СВАО ГУ МВД РФ по Москве

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И.Ю. Гоцуляка удовлетворено судом", приводит ТАСС сообщение суда.

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Уточняется, что полковнику вменяется статья "Мошенничество в особо крупном размере".

На сайте ГУ МВД РФ по столице сообщается, что сотрудник ОМВД России по району Ростокино УВД по СВАО подозревается в мошенничестве, которое он совершил, когда ещё не работал в органах внутренних дел. Если вина полицейского будет доказана, то его уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве следователь похитил с телефона задержанного деньги и попытался взять на него кредит. Однако не вышло. Мужчина написал на правоохранителя заявление в службу собственной безопасности. Того уволили и начали проверку.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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