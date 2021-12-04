Аналитики российских банков спрогнозировали курс рубля в начале 2022 года
Эксперты отметили, что многое будет зависеть от ситуации с новым штаммом ковида "омикрон" и геополитических факторов.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Аналитики российских банков спрогнозировали курс рубля в 2022 году. Финансисты ожидают укрепления национальной валюты уже в первом квартале, сообщает газета "Известия".
Вместе с тем эксперты отмечают, что многое будет зависеть от развития геополитической конъюнктуры, эпидемиологической ситуации, импорта-экспорта, топливных котировок. Отмечается, что под конец ноября курс рубля вернулся на уровень апреля. Причиной этого стали геополитические факторы и угроза распространения нового штамма коронавируса "омикрон".
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"Без ослабления влияния этих факторов сложно ожидать возврата рубля на прежние уровни в декабре. Тем не менее потенциал к умеренному укреплению у рубля всё же есть", — считает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.
По словам директора по инвестициям "Локо-инвест УА" Дмитрия Полевого, фактор нового штамма сильно увеличил неопределённость, поддерживая волатильность на рынках. Тем не менее в начале следующего года ситуация должна проясниться, а риски, соответственно, снизиться, считает специалист.
"В первом квартале следующего года мы ожидаем скорее укрепления рубля, но многое будет зависеть от геополитической конъюнктуры. Цены на нефть должны стать отрицательным фактором для рубля в 2022 году, но это будет более заметно к середине года, чем в самом начале", — прогнозирует главный экономист Deutsche Bank по России Пётр Сидоров.
В свою очередь, главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров подчеркнул, что рублёвые активы по-прежнему остаются привлекательными для carry-trade (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок) из-за существенно более высоких ставок по ним в сравнении с долларовыми. Аналитик полагает, что в случае ослабления геополитических факторов и опасений из-за омикрон-штамма курс в начале 2022 года может составить 70–72 рубля за доллар.
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