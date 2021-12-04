По словам медика, новая мутация вируса более заразна, но вызывает менее тяжёлые формы и не даёт опасных поражений лёгких. В результате CoViD-19 начинает переходить в категорию сезонных респираторных заболеваний.

"Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", — сказал Никифоров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".