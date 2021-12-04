"Первый звоночек": Главный инфекционист ФМБА Никифоров счёл появление омикрон-штамма началом конца пандемии
Новая мутация заразнее, но вызывает менее тяжёлые формы и не даёт опасных поражений лёгких, отметил эксперт.
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Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии. Так считает завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
По словам медика, новая мутация вируса более заразна, но вызывает менее тяжёлые формы и не даёт опасных поражений лёгких. В результате CoViD-19 начинает переходить в категорию сезонных респираторных заболеваний.
"Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", — сказал Никифоров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация уже признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили. Тем временем у прибывших 3 декабря из Африки россиян обнаружили ковид, однако какой именно штамм — ещё выясняется.
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