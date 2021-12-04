Интервью с хоккеистом превратилось в смешной и завораживающий диалог, поднимающий настроение
Перед схваткой с "Ак Барсом" на канале "Авангард ТВ" журналист не стал напрягаться, а спортсмен тем более.
3 декабря между хоккейными клубами "Авангард" и "Ак Барс" прошёл матч на Coca-Cola Arena в Дубае. Со счётом 1:3 выиграли казанцы. Но, похоже, для пользователей соцсетей самое интересное прошло ещё за день до начала матча. Всё дело в интервью, которое дал защитник "Авангарда" Максим Гончаров во время подготовки на льду новой арены. Это нужно смотреть от начала до конца.
— Как лёд вот здесь? Здесь ещё пять дней назад не было вообще никакого льда в жизни. И вот он первый.
— Да? Ни разу не было льда? Это вот первый раз сейчас? А до этого что было?
— Ничего.
— Не лёд, получается? Ну это удивительно, если честно. Это как восьмое чудо света.
Сложно выделить какие-то отдельные моменты интервью, ведь тут каждая фраза достойна того, чтобы стать крылатой. И неясно, благодаря кому — самому Гончарову или интервьюеру. Чего только стоит этот фрагмент:
— А вот влажность, она чувствуется? То, что повышенная здесь влажность?
— Да? Ну да, да. Очень чувствуется, да.
— Ты весь влажный.
— Ну вот из-за этого… Ну да.
Часть интервью завирусилась, пользователи в восторге. Причём даже те, кто далёк от спорта. Кто-то советовал брать на пресс-конференции только Гончарова и заодно продлить контракт с ним ещё на пять лет. Оказалось, это уже не первое "честное интервью" с Максимом. Меньше месяца назад защитник в точно такой же манере делился своими впечатлениями от Хабаровска. Ролик тоже достоин внимания — его можно разбирать на цитаты.
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