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Интервью с хоккеистом превратилось в смешной и завораживающий диалог, поднимающий настроение

Перед схваткой с "Ак Барсом" на канале "Авангард ТВ" журналист не стал напрягаться, а спортсмен тем более.

4 декабря, 07:53

Кадры из видео © YouTube / "Авангард ТВ"

3 декабря между хоккейными клубами "Авангард" и "Ак Барс" прошёл матч на Coca-Cola Arena в Дубае. Со счётом 1:3 выиграли казанцы. Но, похоже, для пользователей соцсетей самое интересное прошло ещё за день до начала матча. Всё дело в интервью, которое дал защитник "Авангарда" Максим Гончаров во время подготовки на льду новой арены. Это нужно смотреть от начала до конца.

Как лёд вот здесь? Здесь ещё пять дней назад не было вообще никакого льда в жизни. И вот он первый.

Да? Ни разу не было льда? Это вот первый раз сейчас? А до этого что было?

Ничего.

Не лёд, получается? Ну это удивительно, если честно. Это как восьмое чудо света.

Сложно выделить какие-то отдельные моменты интервью, ведь тут каждая фраза достойна того, чтобы стать крылатой. И неясно, благодаря кому — самому Гончарову или интервьюеру. Чего только стоит этот фрагмент:

А вот влажность, она чувствуется? То, что повышенная здесь влажность?

Да? Ну да, да. Очень чувствуется, да.

Ты весь влажный.

Ну вот из-за этого… Ну да.

Кадры из видео © YouTube / "Авангард ТВ"

Кадры из видео © YouTube / "Авангард ТВ"

Часть интервью завирусилась, пользователи в восторге. Причём даже те, кто далёк от спорта. Кто-то советовал брать на пресс-конференции только Гончарова и заодно продлить контракт с ним ещё на пять лет. Оказалось, это уже не первое "честное интервью" с Максимом. Меньше месяца назад защитник в точно такой же манере делился своими впечатлениями от Хабаровска. Ролик тоже достоин внимания — его можно разбирать на цитаты.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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