Интервью с хоккеистом превратилось в смешной и завораживающий диалог, поднимающий настроение

3 декабря между хоккейными клубами "Авангард" и "Ак Барс" прошёл матч на Coca-Cola Arena в Дубае. Со счётом 1:3 выиграли казанцы. Но, похоже, для пользователей соцсетей самое интересное прошло ещё за день до начала матча. Всё дело в интервью, которое дал защитник "Авангарда" Максим Гончаров во время подготовки на льду новой арены. Это нужно смотреть от начала до конца.

— Как лёд вот здесь? Здесь ещё пять дней назад не было вообще никакого льда в жизни. И вот он первый. — Да? Ни разу не было льда? Это вот первый раз сейчас? А до этого что было? — Ничего. — Не лёд, получается? Ну это удивительно, если честно. Это как восьмое чудо света.

Сложно выделить какие-то отдельные моменты интервью, ведь тут каждая фраза достойна того, чтобы стать крылатой. И неясно, благодаря кому — самому Гончарову или интервьюеру. Чего только стоит этот фрагмент: — А вот влажность, она чувствуется? То, что повышенная здесь влажность? — Да? Ну да, да. Очень чувствуется, да. — Ты весь влажный. — Ну вот из-за этого… Ну да.

Кадры из видео © YouTube / "Авангард ТВ"