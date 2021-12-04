Кадры с лежащим Градским разделили зрителей "Голоса" на тех, кто в ярости, и тех, кто склоняет голову

За несколько дней до остановки сердца артиста стало известно, что в последних выпусках шоу "Голос" Градский чувствовал себя очень плохо. Он читал по бумажке, подпирал голову рукой, ему ставили вентилятор, но оказалось, что наши предположения в тот момент были далеки от реальности, которая оказалась куда более удручающей. О том, что в съёмочный павильон мэтра привозили на каталке, многие знали, но никто не думал, что Александр Борисович не мог даже встать на ноги. Сегодня Starhit опубликовал видео, от которого хочется одновременно и выть, и снять шляпу перед самоотверженностью Градского.

Фото © Starhit.ru

В последние дни вместе с соболезнованиями и сообщениями, полными слёз и скорби, в Сети было много гневных комментариев. Чувствуя боль от утраты, некоторые поклонники Градского обвинили продюсеров шоу в том, что они до последнего использовали его ради рейтингов. Эти эмоции можно понять, но правда в том, что Александр Борисович не тот человек, которого можно заставить что-то делать против его воли. Наоборот, это он настаивал на том, чтобы шоу продолжалось во что бы то ни стало. Это была настоящая самоотверженность артиста. Причём сейчас уже понятно, что он чувствовал приближающийся конец, но успокаивал всех на площадке, обещая вернуться на следующие записи уже бодрячком. "Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, да и вообще был настроен оптимистично, мол, к следующим-то выпускам подойдёт уже огурчиком", — рассказали Starhit на площадке.

Кадр из видео © YouTube / "Голос"