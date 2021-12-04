Эвелина Хромченко показала принт, о котором пышкам лучше забыть
Полным женщинам зачастую приходится труднее в выборе одежды, ведь всего одна ошибка может привести к ужасным последствиям.
Журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко во время съёмок "Модного приговора" обратила внимание пышных модниц на опасный для их образа принт. Стилисты пытались преобразить героиню Таню — тиктокершу-пацанку из Свердловской области, которая не вылазила из спортивных костюмов. Они предложили ей несколько вариантов, одним из которых стало модное пальто — безразмерное и в крупную клетку.
Однако такой выбор стилистов не порадовал Хромченко. Она отметила, что клетка всегда была классическим принтом в мире моды, но очень опасным. А здесь стилисты допустили сразу несколько ошибок: они выбрали для крупной женщины пальто без конкретного силуэта и с огромной клеткой, которая только увеличила героиню визуально.
Стилисты учли все замечания и предложили второй вариант — в этом же стиле, но с поправками. В этот раз пальто было в более мелкую клетку и не скрывало фигуру Татьяны за мешком. Этот вариант ведущие оценили по достоинству, как и сама героиня. Хромченко напомнила, что с клеткой стоит обращаться с осторожностью, особенно пышным дамам.
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