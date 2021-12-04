Эвелина Хромченко показала принт, о котором пышкам лучше забыть

Журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко во время съёмок "Модного приговора" обратила внимание пышных модниц на опасный для их образа принт. Стилисты пытались преобразить героиню Таню — тиктокершу-пацанку из Свердловской области, которая не вылазила из спортивных костюмов. Они предложили ей несколько вариантов, одним из которых стало модное пальто — безразмерное и в крупную клетку.

Фото © YouTube / Модный приговор

Однако такой выбор стилистов не порадовал Хромченко. Она отметила, что клетка всегда была классическим принтом в мире моды, но очень опасным. А здесь стилисты допустили сразу несколько ошибок: они выбрали для крупной женщины пальто без конкретного силуэта и с огромной клеткой, которая только увеличила героиню визуально.

Фото © YouTube / Модный приговор