Шушкевич раскрыл, сколько людей решили судьбу СССР

Когда вопрос с поставками газа в Белоруссию расширился до выхода из Советского Союза, политики сконцентрировались на Беловежских соглашениях.

В составлении формулировок Беловежских соглашений приняли участие шесть человек. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал один из авторов документа, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

"Шесть человек, подписантов. Никаких других. Мы решили, что это должны быть главы государств и главы исполнительной власти (России, Украины и Белоруссии. — Прим. Лайфа)", — сказал Шушкевич.

По его словам, сначала в резиденции в Вискулях чиновники решали вопрос о поставках газа в Белоруссию. Когда же тема расширилась до выхода из Союза, начали работу по своей программе, заключая "горизонтальные соглашения" друг с другом. В то же время политики сконцентрировались на Беловежских соглашениях.