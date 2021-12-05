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Шушкевич раскрыл, сколько людей решили судьбу СССР

Когда вопрос с поставками газа в Белоруссию расширился до выхода из Советского Союза, политики сконцентрировались на Беловежских соглашениях.

5 декабря, 19:15

Фото © Pixabay

В составлении формулировок Беловежских соглашений приняли участие шесть человек. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал один из авторов документа, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

"Шесть человек, подписантов. Никаких других. Мы решили, что это должны быть главы государств и главы исполнительной власти (России, Украины и Белоруссии. — Прим. Лайфа)", — сказал Шушкевич.

По его словам, сначала в резиденции в Вискулях чиновники решали вопрос о поставках газа в Белоруссию. Когда же тема расширилась до выхода из Союза, начали работу по своей программе, заключая "горизонтальные соглашения" друг с другом. В то же время политики сконцентрировались на Беловежских соглашениях.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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