Шушкевич раскрыл, сколько людей решили судьбу СССР
Когда вопрос с поставками газа в Белоруссию расширился до выхода из Советского Союза, политики сконцентрировались на Беловежских соглашениях.
В составлении формулировок Беловежских соглашений приняли участие шесть человек. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал один из авторов документа, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.
"Шесть человек, подписантов. Никаких других. Мы решили, что это должны быть главы государств и главы исполнительной власти (России, Украины и Белоруссии. — Прим. Лайфа)", — сказал Шушкевич.
По его словам, сначала в резиденции в Вискулях чиновники решали вопрос о поставках газа в Белоруссию. Когда же тема расширилась до выхода из Союза, начали работу по своей программе, заключая "горизонтальные соглашения" друг с другом. В то же время политики сконцентрировались на Беловежских соглашениях.
Ранее бывший пресс-секретарь Михаила Горбачёва Андрей Грачёв рассказал, как можно было сохранить СССР. По его словам, Советский Союз был не добровольным объединением, а своего рода продолжением Российской империи "с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой".
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