Депутат Драпеко назвала Марка Рудинштейна активным и креативным кинопродюсером

Умерший на 76-м году жизни кинопродюсер Марк Рудинштейн был очень креативным и активным, очень жаль, что такой человек ушёл, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Много лет следила за его судьбой. Он был очень активный, креативный. Столько много хорошего сделал для нашего кинематографа как продюсер и как организатор фестивалей. Жалко очень, что такой человек ушёл. Он молодец был", — приводит её слова RT.