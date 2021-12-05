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Депутат Драпеко назвала Марка Рудинштейна активным и креативным кинопродюсером

Парламентарий с сожалением прокомментировала смерть создателя "Кинотавра", заметив, что он сделал много хорошего для отечественного кинематографа.

5 декабря, 19:07
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinolibre_vol._110_(061).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Krassotkin</p>

Фото © Wikipedia / Krassotkin

Умерший на 76-м году жизни кинопродюсер Марк Рудинштейн был очень креативным и активным, очень жаль, что такой человек ушёл, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Много лет следила за его судьбой. Он был очень активный, креативный. Столько много хорошего сделал для нашего кинематографа как продюсер и как организатор фестивалей. Жалко очень, что такой человек ушёл. Он молодец был", — приводит её слова RT.

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Напомним, создатель и продюсер "Кинотавра" Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. Его госпитализировали после инфаркта 17 ноября, тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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