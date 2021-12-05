Актриса Инна Чурикова с тоской на сердце приняла смерть кинопродюсера Рудинштейна
Этот замечательный человек помогал людям и сделал много полезного для тех, кто связан с кино, заметила собеседница.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Умерший на 76-м году жизни кинопродюсер Марк Рудинштейн сделал много полезного как для актёров, так и просто для тех, кто связан с кино. Он действительно был замечательным человеком, заявила Лайфу актриса театра и кино Инна Чурикова.
"Я очень горюю, это замечательный человек. Я действительно глубоко опечалена. Он сделал много полезных вещей и для актёров, и для тех, кто связан с кино. Ну и просто он помогал людям", — сказала собеседница.
По словам Чуриковой, когда уходят замечательные люди, на сердце сразу возникает какая-то тоска.
Напомним, создатель и продюсер "Кинотавра" Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. Его госпитализировали после инфаркта 17 ноября, тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое.
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