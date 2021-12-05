Актриса Инна Чурикова с тоской на сердце приняла смерть кинопродюсера Рудинштейна

Умерший на 76-м году жизни кинопродюсер Марк Рудинштейн сделал много полезного как для актёров, так и просто для тех, кто связан с кино. Он действительно был замечательным человеком, заявила Лайфу актриса театра и кино Инна Чурикова.

"Я очень горюю, это замечательный человек. Я действительно глубоко опечалена. Он сделал много полезных вещей и для актёров, и для тех, кто связан с кино. Ну и просто он помогал людям", — сказала собеседница.