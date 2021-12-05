В Турции рассчитывают превзойти российские С-400 по эффективности

Власти Турции рассчитывают, что разработка специалистов республики — система противовоздушной обороны дальнего действия Siper — будет на одном уровне или даже превзойдёт по эффективности российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Деми.





"Разработка системы ПВО Siper постепенно приближается к своему завершению. Мы считаем, что она достигнет уровня ЗРК С-400 или даже превзойдёт его", — передаёт его слова газета Sabah.

Отметим, что Анкара успешно испытала Siper в ноябре текущего года. Предполагается, что эта система ПВО поступит на вооружение в сухопутные войска республики к 2023 году.



Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал две причины покупки Турцией российских С-400. Президент республики продолжает настаивать, что такое решение — суверенное дело страны и никто не может ей что-то указывать.