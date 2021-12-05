В Турции рассчитывают превзойти российские С-400 по эффективности
Отметим, что Анкара успешно испытала систему Siper в ноябре текущего года. Предполагается, что национальная система ПВО поступит на вооружение в сухопутные войска республики к 2023 году.
ЗРС С-400. Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV
Власти Турции рассчитывают, что разработка специалистов республики — система противовоздушной обороны дальнего действия Siper — будет на одном уровне или даже превзойдёт по эффективности российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Деми.
"Разработка системы ПВО Siper постепенно приближается к своему завершению. Мы считаем, что она достигнет уровня ЗРК С-400 или даже превзойдёт его", — передаёт его слова газета Sabah.
Отметим, что Анкара успешно испытала Siper в ноябре текущего года. Предполагается, что эта система ПВО поступит на вооружение в сухопутные войска республики к 2023 году.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал две причины покупки Турцией российских С-400. Президент республики продолжает настаивать, что такое решение — суверенное дело страны и никто не может ей что-то указывать.
Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно пытались препятствовать покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
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