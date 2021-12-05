Путин призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС
Российский лидер отметил, что в сложившихся обстоятельствах очень важно следовать правилам и принципам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС необходимо деполитизировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
"Что касается ситуации на белорусско-польской границе, да, она имеет место быть, но здесь очень важно следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц. <...> [Необходимо] деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя её политизировать", — сказал Путин.
Ранее Лайф рассказывал: утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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