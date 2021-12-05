Путин призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС

Ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС необходимо деполитизировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

"Что касается ситуации на белорусско-польской границе, да, она имеет место быть, но здесь очень важно следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц. <...> [Необходимо] деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя её политизировать", — сказал Путин.