Президент России Владимир Путин заявил, что много мигрантов погибло на границе Белоруссии и Польши. Об этом он сказал во время общения с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

"Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда, на это тоже нужно обращать внимание", — сказал Путин.