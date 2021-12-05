"Это просто беда": Путин высказался о гибели мигрантов на белорусско-польской границе
Российский лидер подчеркнул, что беженцев хоронят "чуть не каждый день". Он отметил, что на это нужно обращать внимание.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин заявил, что много мигрантов погибло на границе Белоруссии и Польши. Об этом он сказал во время общения с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
"Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда, на это тоже нужно обращать внимание", — сказал Путин.
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Ранее президент РФ заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу. Российский лидер рассчитывает, что такое положение дел сохранится и в дальнейшем.
Лайф рассказывал: утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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