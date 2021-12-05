Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что миграционных потоков из РФ в Европу нет. Об этом он сказал во время встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой в режиме видеоконференции.

"Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше", — указал российский лидер.