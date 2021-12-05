Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу
Российский лидер рассчитывает, что такое положение дел сохранится и в дальнейшем.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин заявил, что миграционных потоков из РФ в Европу нет. Об этом он сказал во время встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой в режиме видеоконференции.
"Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше", — указал российский лидер.
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Ранее Лайф рассказывал: утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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