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Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу

Российский лидер рассчитывает, что такое положение дел сохранится и в дальнейшем.

5 декабря, 16:45
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин заявил, что миграционных потоков из РФ в Европу нет. Об этом он сказал во время встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой в режиме видеоконференции.

"Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше", — указал российский лидер.

"Нет депортации! Хотим в Европу!": Десятки беженцев устроили стихийный митинг в белорусском логистическом центре

"Нет депортации! Хотим в Европу!": Десятки беженцев устроили стихийный митинг в белорусском логистическом центре

Ранее Лайф рассказывал: утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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