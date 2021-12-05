Непомнящий второй раз проиграл Карлсену в матче за мировую шахматную корону

Норвежец Магнус Карлсен одержал победу в восьмой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

По ходу встречи Непомнящий допустил несколько ошибок, которыми и воспользовался норвежец, игравший белыми фигурами. В итоге Карлсен сумел упрочить своё преимущество по ходу встречи.