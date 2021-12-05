Непомнящий второй раз проиграл Карлсену в матче за мировую шахматную корону
Завтра соперников ждёт день отдыха, а уже 7 декабря они сыграют девятую партию.
Фото © ТАСС / ЕРА / ALI HAIDER
Норвежец Магнус Карлсен одержал победу в восьмой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.
По ходу встречи Непомнящий допустил несколько ошибок, которыми и воспользовался норвежец, игравший белыми фигурами. В итоге Карлсен сумел упрочить своё преимущество по ходу встречи.
Добавим, что завтра соперников ждёт день отдыха, а уже 7 декабря они вновь сойдутся.
Лента новостей
"Нет депортации! Хотим в Европу!": Десятки беженцев устроили стихийный митинг в белорусском логистическом центре
сегодня в 16:39
Сбежавший в ноябре из психбольницы Подмосковья осуждённый задержан в Ростовской области
сегодня в 16:38
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана"
сегодня в 16:25
Комментариев: 0