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Непомнящий второй раз проиграл Карлсену в матче за мировую шахматную корону

Завтра соперников ждёт день отдыха, а уже 7 декабря они сыграют девятую партию.

5 декабря, 16:43

Фото © ТАСС / ЕРА / ALI HAIDER

Норвежец Магнус Карлсен одержал победу в восьмой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

По ходу встречи Непомнящий допустил несколько ошибок, которыми и воспользовался норвежец, игравший белыми фигурами. В итоге Карлсен сумел упрочить своё преимущество по ходу встречи.

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за шахматную корону

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за шахматную корону

Добавим, что завтра соперников ждёт день отдыха, а уже 7 декабря они вновь сойдутся.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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