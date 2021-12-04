НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за шахматную корону

Счёт в поединке — 4:3 в пользу норвежца. Восьмая партия состоится в воскресенье, 5 декабря.

4 декабря, 15:49
<p>Фото © FIDE</p>

Фото © FIDE

Седьмая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась на 41-м ходу. Белыми фигурами играл Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.

Карлсен сохранил преимущество в матче — 4:3. Восьмая партия состоится в воскресенье, 5 декабря. Белыми на этот раз будет играть норвежец, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

Накануне Лайф сообщал, что Непомнящий и Карлсен побили рекорд по продолжительности партии в матчах за титул чемпиона мира. Игра завершилась на 136-м ходу в пользу Магнуса.

Всего чемпионский матч в Дубае будет состоять из 14 классических партий. Победу одержит гроссмейстер, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата сыграют тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1