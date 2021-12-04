Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за шахматную корону

Седьмая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась на 41-м ходу. Белыми фигурами играл Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.

Карлсен сохранил преимущество в матче — 4:3. Восьмая партия состоится в воскресенье, 5 декабря. Белыми на этот раз будет играть норвежец, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.

Накануне Лайф сообщал, что Непомнящий и Карлсен побили рекорд по продолжительности партии в матчах за титул чемпиона мира. Игра завершилась на 136-м ходу в пользу Магнуса.