Главный инфекционист ФМБА Никифоров заявил о "войне" гриппа с ковидом
Так, в 2020 году "победил" CoViD-19, отметил специалист. Однако, по его словам, в нынешнем году ситуация поменялась и сейчас есть высокая вероятность заразиться сразу двумя инфекциями.
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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров считает, что коронавирус и грипп уже давно развязали "войну" за так называемую кормовую базу, то есть за человечество.
Так, в прошлом году "победил" коронавирус, поэтому заболевших гриппом у нас в стране было очень мало, отметил профессор. Однако, по словам доктора медицинских наук, в 2021 году ситуация поменялась и сейчас есть высокая вероятность заразиться сразу двумя инфекциями.
"Коронавирус перегруппировался, перезаточился. <...> Его окружает стая товарищей, которые вовсе не заинтересованы в его главенствовании на этом поприще", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" профессора.
Никифоров также объяснил, почему вакцины против гриппа иногда не защищают от заражения. Так, по мнению инфекциониста, виной тому вовсе не плохое качество препаратов, а постоянная мутация вируса. Вместе с тем врач порекомендовал прививаться четырёхвалентными вакцинами (такие препараты предназначены для защиты от двух вирусов типа А и двух типа В. — Прим. Лайфа). Он подчеркнул, что прививки от CoViD-19 и от гриппа можно спокойно ставить в один день.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает эффект. В конце октября Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа. Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.
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