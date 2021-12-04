Главный инфекционист ФМБА Никифоров заявил о "войне" гриппа с ковидом

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров считает, что коронавирус и грипп уже давно развязали "войну" за так называемую кормовую базу, то есть за человечество.

Так, в прошлом году "победил" коронавирус, поэтому заболевших гриппом у нас в стране было очень мало, отметил профессор. Однако, по словам доктора медицинских наук, в 2021 году ситуация поменялась и сейчас есть высокая вероятность заразиться сразу двумя инфекциями.

"Коронавирус перегруппировался, перезаточился. <...> Его окружает стая товарищей, которые вовсе не заинтересованы в его главенствовании на этом поприще", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" профессора.