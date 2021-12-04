Россиянам рассказали, как на людях отражается плохой сон

Исполнительный директор компании по производству товаров для сна Blue Sleep Гоша Семёнов в беседе с Лайфом рассказал, как плохой сон влияет на самочувствие человека и его здоровье. Собеседник пояснил, что качественный сон является основой здоровья как физического, так и ментального.

"При этом физические последствия нехватки сна мы будем ощущать практически сразу, как проснёмся. Любой невыспавшийся человек совершенно точно будет себя ощущать старше или даже старее", — указал специалист.

По словам Семёнова, этому способствуют скованность в мышцах, утомляемость, возможно, нарушение сердечного ритма и скачки артериального давления.

"Это довольно очевидные последствия, и они накинут лет десять к самоощущению", — добавил собеседник.

Его слова подтверждаются исследованием, проведённым учёными в Университете Эксетера и опубликованном в научном журнале Behavioral Sleep Medicine. В нём приняли участие более 4400 людей старше 50 лет. Те участники, кто поведал о плохом качестве сна, не только чувствовали себя старше, но и мыслили гораздо более негативно в связи с их собственным физическим и умственным старением.

"Следить за сном нужно в любом возрасте, а для пожилых людей сон продолжительностью семь-восемь часов становится особенно важен. Во время глубокого сна наша нервная система избавляется от всего лишнего и обнуляется. Стираются лишние эмоции, мысли, нервирующие факторы, которые занимали нас в течение дня", — подчеркнул Семёнов.

Также результаты исследования показали, что во время глубокого сна организм освобождается от токсичных белков, которые в более зрелом возрасте могут спровоцировать возникновение деменции и болезни Альцгеймера.